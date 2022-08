Commune de Kaolack / Les taxes de stationnement fixées à 1.000 Fcfa/Jour : Les gros porteurs annoncent une marche et menacent de quitter Kaolack au profit de Ndiaffate.

Le torchon brûle entre la mairie de Kaolack avec à sa tête Serigne Mboup, et les gros porteurs.



Face à la presse, ces derniers ont déploré avec la dernière énergie, la nouvelle politique de la municipalité visant à imposer des taxes de stationnement aux gros porteurs à un coût jugé exorbitant parce que s'élevant à 1.000 fcfa en l'espace de 24 heures.



"Nous sommes ici à l'ancien garage Nioro de Kaolack ( regroupement Cheikh Ndiaye, gros porteurs). Mais la mairie nous demande de quitter les lieux sous peine de payer des taxes de stationnement. Nous nous sommes levés pour manifester notre désaccord face à une telle décision. Nous pensons qu'avant de demander à des personnes de quitter un lieu, le minimum c'est de penser à les recaser ailleurs. Nous refusons de quitter ces lieux. Ce que nous voulons c'est une piste ou un garage comme les autres véhicules", a martelé le porte-parole du jour, Baye Niass Diagne.



"Ils nous ont en même temps demandé de payer des frais de stationnement. Mais malheureusement ces frais ne sont pas à notre portée parce qu'ils ont été fixés à 1.000 Fcfa/Jour. Nous ne sommes pas prêts à s'acquitter de cette taxe et refusons de suivre la mairie dans sa logique", a-t-il ajouté.



À les croire, si la mairie ne recule pas, une grande marche sera organisée dans la commune de Kaolack. "Ce sera une marche inédite parce que jamais dans l'histoire de Kaolack, une telle manifestation n'aura été enregistrée jusque là".

Les gros porteurs ont aussi menacé de quitter Kaolack si jamais la mairie s'entête à "vouloir tout commercialiser". Et leurs lieux de destination sont Ndiaffate ou Kahone, les deux seules communes du département de Kaolack dirigées par des femmes...































dakaractu