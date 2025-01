Commune de Ngoundiane- Éducation: réception d'un lot de 448 ouvrages pour la maison des jeunes de Ngoundiane et celle de Diack

La maison des jeunes de Diack dotée d'une bibliothèque scolaire, a abrité ce matin la cérémonie de réception d'un lot de 448 ouvrages( manuels). Il s'agit d'un don de la société Gécamines pour " renforcer les deux bibliothèques scolaires que nous avons au niveau de la maison des jeunes de Ngoundiane et celle de Diack", a informé le maire de Ngoundiane, Mbaye Dione.



" Ces 448 ouvrages ont été mis à la disposition des deux bibliothèques pour aider les élèves de Ngoundiane de l'élémentaire, du moyen secondaire, du supérieur[...]. C'est un grand honneur de recevoir encore une fois Gécamines dans cette maison qu'elle a offerte à la jeunesse de Ngoundiane et à la jeunesse de Diack. Ils nous ont offert ça gracieusement. Nous leur serons éternellement reconnaissants pour ce énième geste qui contribue à montrer le modèle de RSE que Ngoundiane a instauré en partenariat avec les exploitants de carrières et que Gecamines a bien compris[...]", a-t-il ajouté. " En plus des ouvrages, nous allons tout faire pour mettre à la disposition de ces bibliothèques du matériel informatique pour que les élèves dès le bas âge puissent être initiés à l'informatique", a-t-il renchéri. De son côté, le proviseur du lycée de Diack a salué ce geste en déclarant que le don est venu au bon moment notamment pour les élèves qui sont en classe de terminale. À noter que le directeur général de la Gécamines Jean Brice a conduit la délégation de ladite société...











































































dakaractu