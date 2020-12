Commune de Touba : un budget de près de 5 milliards voté pour 2021

Le projet de budget de la commune de Touba (centre), équilibré en recettes et en dépenses, s’élève, pour l’exercice 2021, à 4 milliards 998.500 FCFA, en baisse de 481.784 FCFA en valeur absolue.

Le Conseil municipal de Touba a ainsi autorisé de gros investissements au cours du prochain exercice avec une somme de 2 milliards 380.400 milles de FCFA, soit 47, 62% du budget.



Dans le cadre de la prise en charge médicale des populations, une somme de 600 millions de FCFA sera allouée à la construction de structures sanitaires et à l’acquisition de gros matériels dans le cadre de la gestion de l’environnement.

Dans cette perspective, il est prévu une enveloppe de 250 millions FCFA pour l’adduction d’eau et la réhabilitation de forages.

La mairie compte aussi venir en aide aux victimes de l’incendie ayant récemment ravagé une grande partie du Marché Ocass.

Le budget a été voté en présence de 54 conseillers sur les 100 qui composent le Conseil municipal.



Réagissant aux débats, le sous-préfet de Ndame, Babacar Ibra Mar a déploré la faiblesse du recouvrement.

Il a, à cet effet, prévu, en rapport avec l’équipe municipale, d’organiser dès janvier, des concertations spécifiquement réservées à l’exploitation du potentiel en matière de recouvrement de la commune.

Lors de la session, le maire Abdou Ahad Kâ a informé les élus de la la contribution des 2 milliards de FCFA du Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN) .

L’ensemble des étapes ont été respectées, notamment les votes des comptes administratifs, du budget et du débat d’orientation budgétaire fixé au plus tard le 31 décembre de l’année en cours.









































































APS