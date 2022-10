Communiqué du conseil des ministres du 26 octobre 2022 .

A l’entame de sa communication, le Président de la République a évoqué la nécessité d’intensifier la relance de l’économie nationale par la mise en œuvre optimale de la nouvelle Stratégie de Développement du Secteur privé, dont le contenu doit faire l’objet d’un large partage, sous la supervision du Premier Ministre, avant sa validatio n d’ici la fin de l’année 2022.



Le Chef de l’Etat a demandé au Gouvernement de renforcer (i) le dispositif incitatif d’amélioration de l’environnement des affaires pour mobiliser davantage des investissements directs étrangers (IDE) ; (ii) le Conseil Présidentiel de l’Investisseme nt (CPI) sous un nouveau format ; et de finaliser le projet de Code des Investissements.



A cet effet, le Président de la République a souligné la place primordiale à accorder au Contenu local, au niveau des secteurs pétrolier, gazier et minier dans la stratégie de développement du Secteur privé ; et à la valorisation de la commande publique comme instrument de soutien aux entreprises.



Par ailleurs, l e Chef de l’ Etat a invité le Premier Ministre et les Ministres en charge des Finances, d e l’Economie et des PME à consolider des relations soutenues entre l’Etat et le secteur privé national dans l’esprit du Plan Sénégal Emergent et de son prochain Pl an d’actions prioritaires en formulation, et aussi à bâtir une politique dynamique de financem ent innovant de l’économie par (i) le dialogue rénové avec l’écosystème bancaire national et ; (ii) la consolidation opérationnelle, la mutualisation des actions du Fonds de Garantie des Investissements prioritaires (FONGIP), des « banques publiques » (Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS), La Banque Agricole (LBA) et la Banque nationale de Développement Economique (BNDE), et des doctrines d’investissement de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et du Fonds Souverain d’Investis sements Stratégiques (FONSIS).



Abordant l’accélération de l’exécution des projets à fort impact économique et social, le Président de la République a rappelé le caractère prioritaire de l’équité sociale et territoriale dans la mise en œuvre des politiques publiques .



A cet effet, le Chef de l’Etat a demandé au Premier Ministre de faire prendre toutes les mesures requises en vue d’accélérer l’exécution des différen ts projets socio- économiques (électrification rurale, hydraulique rurale, réalisation de pistes de désenclavement, d’écoles, d’infrastructures sanitaires et sportives...), déjà lancés à travers, notamment, les programmes de développement territorial (PUDC, PUMA, PROMOVILLES, PACASEN, PNDL).



En outre, le Président de la République a souligné l’urgence de réaliser les accès universels aux échéances indiquées, et de maitriser, dans une dynamique d’optimisation des coûts et financements associés, le déploiement territorial des infrastructures identifiées et projetées, en tenant compte de la nécessité d’intégrer