Complainte de nos compatriotes au Maroc : "Où est passé l’argent destiné aux Sénégalais de l’extérieur ?"

C’est une dame très courroucée qui a joint au téléphone la rédaction de dakarposte. Cette femme se plaint de n’avoir rien compris des explications qui lui ont été fournies sur l’aide que doivent recevoir nos compatriotes expatriés. Il semble que cette aide, au Maroc, est entre les mains de l’ambassadeur du Sénégal qui, avec une association de Sénégalais établis dans le royaume chérifien ne sont pas dans la transparence. Lorsqu’elle a posé des questions aux responsables de cette association de Sénégalais, il lui a été répondu que l’aide est destinée aux Sénégalais qui souhaitent rentrer au pays mais, pas à tous. Elle ne concerne, selon les explications de son interlocuteur, que ceux qui viennent d’Europe et bloqués Maroc et, à ceux-là, il n’a été octroyé qu’un peu plus de 3000 dirhams.

Par contre, ceux qui ont quitté le Maroc où ils résidaient pour rentrer par la Mauritanie sont restés toujours coincés et n’ont reçu aucun franc. Que dire alors de cette dame et des milliers de Sénégalais qui résident au Maroc et qui souhaitent regagner le pays natal ? Rien, semble-t-il ne leur a été accordé. Pas un seul franc, du moins si l’on en croit cette brave femme qui a appelé notre rédaction.

Que signifie donc cette aide à nos expatriés que l’on crie sur tous les toits si les bénéficiaires sont choisis à la tête du client ? Il y a donc des choses à clarifier et à revoir. Et il faut surtout que les associations de Sénégalais à l’étranger ne soient pas politiquement alignées car les exclusions sont légion dès lors.