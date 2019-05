Comptes et mécomptes du Mondial 2018 - Bamboula sénégalaise à Moscou

Quand le ministère remettait un chèque en...bois de 101, 2 millions de Fcfa à la Fsf





Le journal spécialisé "Record" a évoqué une dette de 100 millions de Fcfa que le ministère des Sports devrait à la Fédération sénégalaise de football (Fsf) en marge du Mondial 2018, en Russie. Libération a obtenu plusieurs documents comptables qui attestent de l'authenticité cette ardoise, et même, de plus pire. Pour la petite histoire, le ministère es Sports avait remis un chèque numéro N800019 de 101.256.000 FCFA à la Fsf pour le remboursement des frais d'hôtel à la charge du ministère comme l'attestent les relevés bancaires en notre possession. Fait assez cocasse : le chèque est revenu impayé pour défaut de provisions. N'empêche, pour on ne sait encore quelle raison, la Cbao a, le 20 juillet 2018, redébité le compte de la Fsf du même montant, selon le relevé bancaire. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que lors de l'assemblée générale de la Fsf, tenue le 4 mai dernier, cette ardoise a été effacée à la dernière minute contre l'avis du président de la commission des finances Mame Adama Ndour. Chercherait-on à "cacher" cette créance? Une source autorisée tranche, dépitée : "Mame Adama Ndour n'était pas d'accord. Il est très intègre mais, hélas, il ne décide pas des dépenses".





Un chèque de 82,1 millions de Fcfa émis directement pour le Dage du ministère des Sports





Mais il y'a plus scandaleux : la bamboula qui a été opérée sur les billets commandé par le ministère pour le Mondial2018. En effet, le ministère des Sports avait remis à la Fsf un autre chèque de 167.0430.000 de FCFA bien encaissé le 22 mai 2018 dans le compte la Fsf logé à la Banque atlantique. Mais du fait que l'équipe était éliminée au 1er tour, une partie des billets, qui était destinée aux quarts de finales et demi-finale, a été remboursée à la Fsf qui devait retourner au ministère un montant de 82.174.500 FCFA. Rien de plus normal, dirait-on. Problème : le chèque Cbao numéro 334326 de 82.174.500 Fcfa n'a pas été établi pour le ministère ou pour le compte du Trésor mais au nom de Mamadou Ngom Niang qui n'était autre que le Dage de Mactar Ba. Pourquoi dans ce cas n'a-t-on payé émis le chèque au nom de "Dage du ministère des Sports", ce qui garantissait que le ministère allait empocher l'argent. Justement, l'argent a-t-il été reversé dans les comptes de l'Etat ? Mactar Ba ou son Dage qui milite comme lui à Fatick pourront apporter des précisions sur cette opération qui viole les règles les plus élémentaires de la comptabilité publique. Autre dépense : lors du déplacement de l'équipe nationale, le ministère, dis donc !, avait emprunté à la Fsf 141.030.000 de Fcfa pour la location d'un avion Cette somme a été payée à l'avionneur par la Fsf mais elle n'a pas été remboursée. Du moins, il n'y a aucune trace comptable qui pourrait attester d'un remboursement, à moins que cela ne se soit fait en liquides…





La bamboula des joueurs et du staff technique



Dans tous les cas, tout le monde semble s'être lâché avec l'argent du contribuable sénégalais. Les joueurs et le staff technique ne diront pas le contraire. En effet, ces derniers avaient amené des membres de leurs familles en Russie. Normal. Mais voilà, ils avaient demandé à la Fsf de prendre en charge les frais d'hôtel et de billetterie de leurs invités tout en s'engageant à rembourser à la Fsf après le Mondial ou sur leurs primes. Il s'agit principalement de Mbaye Niang (11.648.000 de Fcfa ), Cheikh Ndoye (11.933.600 de Fcfa ), Mame Birame Diouf (3.976.000 de Fcfa), Omar Daff (3.170.000 de Fcfa), Coulibaly (2.281.000 de Fcfa), Alfred Ndiaye (3.380.000 de Fcfa ), Alfred Gomis (2.161.000 de Fcfa ), Lamine Diatta (2.281.000 de Fcfa), Lamine Gassama (2.401.000 de Fcfa), Régis Bogaert-adjoint d'Aliou Cissé- (1.718.000 de Fcfa), Moussa Konaté (1.277.000 de Fcfa ) et Salif Sané (1.440.000 de Fcfa ). Jusqu'à hier après-midi, aucun parmi ces créanciers n'a remboursé à la Fsf alors que les primes ont été intégralement payées.

Enfin, l'Assemblée générale de la Fsf a fait état-sur le papier en tout cas- de dettes des sponsors Sonatel (235 millions de Fcfa), la Lonase (117 millions de Fcfa) et Elton (15 millions de Fcfa). On attend de voir quelle sera la réaction de ces sponsors. Tout ceci pour dire qu'il serait intéressant d'initier une mission de vérification chargée de faire la lumière sur les comptes et mécomptes du Mondial 2018.















Cheikh Mbacké Guissé