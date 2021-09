Conakry : Dalein reçoit les détenus et fait une annonce importante…

Ils sont 79 militants et responsables de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) et autres opposants au 3e mandat d’Alpha Condé a avoir été libérés ce 7 septembre 2020 par la junte militaire avec la collaboration de la justice guinéenne.



Dès après leur libération, les militants et responsables de l’UFDG ont été reçus par Cellou Dalein Diallo à son domicile à Dixinn.



Au cours de la rencontre, le président de l’Ufdg a annoncé la tenue d’une célébration de cette libération qui a un double sens. « Je souhaite un bon retour en famille à nos ex-détenus. Nous avions prévu d’organiser une grande fête de Hamdallaye à Wanindara. Nous avons reporté cette fête. Nous allons trouver la possibilité d’exprimer notre joie de retrouver nos camarades de lutte qui ont fait des preuves extraordinaires. Une dignité remarquable. Dès jeudi, nous allons organiser une grandiose manifestation pour célébrer votre libération et rendre hommage à ceux qui ont pris la responsabilité de vous libérer. Nous voulons faire une tournée dans la ville », a-t-il affirmé.



Avant cette date, Cellou Dalein Diallo engagera des concertations avec d’autres structures, peut-être le FNDC, pour organiser ensemble cette célébration. « On se concertera avec les autres forces vives qui avaient des prisonniers pour voir si on peut organiser ensemble cette fête pour célébrer votre libération et les retrouvailles. Vous avez été injustement arrêtés, incarcérés par le régime totalitaire. Donc, nous venons de tourner une page douloureuse », a précisé le président de l’UFDG.