Concert de casseroles à partir de ce mercredi, manif le 29 juin : Yewwi ne lâche pas Macky

Les leaders de la Coalition Yewwi Askan Wi sont vent debout contre le régime de Macky SALL. Face à la presse, Khalifa SALL et Cie ont tiré à boulets rouges sur les tenants du pouvoir qui, selon eux, ont lamentablement échoué à empêcher leur manifestation.



A en croire les leaders de Yewwi, il suffit de parcourir la presse étrangère pour se rendre compte de la réussite de leur manifestation. Un peu partout dans le monde, on parle du Sénégal et de la contestation des opposants. Ainsi, pour, disent-il, rester dans cette dynamique de lutte, ils ont prévu un autre rassemblement le 29 juin prochain à la Place de la Nation.



« Nous allons déposer une information auprès du préfet. Mais qu’il l’autorise ou pas, nous allons manifester », assure Ousmane SONKO.



En attendant, Yewwi Askan wi qui dit avoir choisi cette date pour ne pas avoir à appeler à une manifestation durant la commémoration du centenaire de El Hadji Malick SY, lance une autre forme de lutte. Un concert de casseroles à 20h, à partir de ce mercredi 22 juin. Pour YAW, c’est aussi un moyen efficace pour les populations de faire entendre leur mécontentement.



WALFNet