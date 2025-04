Concours de la 49e promotion de la Police : des volontaires « admis mais non intégrés » interpellent la hiérarchie

Alors que le débat fait rage autour de la récente libération de 312 Policiers Adjoints Volontaires (PAV) dont le contrat est arrivé à terme, selon les autorités, soixante PAV, « déclarés admis » au concours professionnel pour l’entrée à l’École nationale de police (49e promotion), affirment avoir été exclus du processus d’incorporation sans notification officielle. Une situation sur laquelle les autorités n’ont, pour l’heure, fourni aucun éclairage public, selon eux.

Recrutés par décret présidentiel en 2021, ces volontaires affirment avoir rempli les conditions fixées pour participer au concours : deux années de service effectif, un niveau de diplôme au moins équivalent au BFEM et l’autorisation hiérarchique. Des documents internes, notamment des notes de service de la Direction des ressources humaines et du Groupement mobile d’intervention, semblent confirmer cette ouverture à candidature sous certaines conditions. Selon les témoignages recueillis auprès de plusieurs membres du groupe – qui ont tous requis l’anonymat – les candidats ont été régulièrement autorisés à participer au concours, ont passé les épreuves écrites et la visite médicale, et ont été déclarés admis et aptes. « Pourtant, disent-ils, lors de la publication des listes d’incorporation, leurs noms ne figuraient plus parmi les personnes appelées à intégrer l’école de formation de Kaolack ».

Interrogés sur les raisons de cette exclusion, certains rapportent avoir reçu des réponses informelles évoquant des critères d’âge. « Ils disent simplement que notre âge est un peu avancé. Que l’âge normal pour les élèves agents de police est de 30 ans, et pour les cadres, 35 ans maximum. Pas plus. Et pourtant, à l’école, il y a des intégrés jusqu’à 38 voire même 39 ans, nés en 1985, parfois même jusqu’au 31 décembre. Je peux fournir les listes d’incorporation jusqu’à l’année 1986 », affirme un des PAV concerné par la situation. Pour appuyer leur requête, ces volontaires disent avoir adressé des lettres aux autorités hiérarchiques et transmis divers documents justificatifs : le décret présidentiel les concernant, les communiqués relatifs au concours ainsi que les correspondances demandant une régularisation de leur situation. À ce jour, précisent-ils, aucune réponse officielle ne leur aurait été notifiée. Ils indiquent également avoir été reçus à plusieurs reprises par le Directeur général de la Police nationale, qui se serait engagé à faire remonter la situation auprès de sa hiérarchie. Mais selon eux, aucune suite concrète n’a été donnée jusqu’à présent.

L’intégration des candidats admis s’étant déroulée en plusieurs vagues – par tranches d’âge successives : 30 ans, puis 35, et jusqu’à 38 ans, les 60 PAV concernés affirment ne pas comprendre pourquoi ils n’ont pas été retenus, bien qu’ils rempliraient, selon leurs propres termes, les mêmes critères que d’autres admis. « Très inquiets pour leur avenir », les concernés affirment avoir sollicité à plusieurs reprises, la direction de la Police nationale, « mais celle-ci ne s’est pas encore exprimée publiquement sur leur situation », disent-ils.

Malgré plusieurs tentatives, nous n'avons pas pu obtenir la version de la hiérarchie policière. Les services des Relations publiques de la police, sollicités à cet effet, n'ont pas donné suite à nos multiples demandes et relances.































