Concurrence entre opérateurs de transfert d’argent en ligne – Wave dame le pion à OrangeMoney

C’est comme si le ciel était en train de tomber sur la tête de l’opérateur du « mobile money ». Alors que l’opérateur appartenant à Orange était jusque-là le plus utilisé par les Sénégalais, son concurrent Wave est en train de s’installer durablement à la première place. Le concurrent d’Orange Money pourrait bientôt –s’il ne l’est déjà- être le préféré des utilisateurs de transfert d’argent par internet via leurs téléphones portables.

C’est ainsi qu’à la veille de la Tabaski, la plupart des Sénégalais ont choisi de faire leurs transactions pour envoyer de l’argent à leurs parents ou roches via Wave plutôt que par l’intermédiaire de son concurrent Orange Money.

La raison est bien simple. Wave ne prend aucun frais sur les envois ou les retraits alors que son concurrent prend toujours des frais, même s’ils ont été réduits considérablement. Pour s’acheter un mouton ou payer son tailleur, la plupart des utilisateurs d’échange d’argent par le net ont préféré de loin Wave. Aussi le manque à gagner de l’opérateur Orange Money est si important que ses administrateurs ont le blues tant leurs pertes sont considérables par rapport à leurs prévisions de recettes.

Comme quoi, la concurrence est le seul remède pour soulager les consommateurs face aux hausses frénétiques que pourrait leur imposer un opérateur unique et monopolistique.











