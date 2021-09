Conférence de la démocratie: Macky Sall chez Joe Biden en décembre prochain

Selon une source diplomatique basée à Washington, le président sénégalais figure en bonne place dans la short-list de la Maison blanche pour participer à ce sommet virtuel initié par le président américain Joe Biden, renseigne emedia.



La rencontre verra la participation de chefs d’Etat et de gouvernement et des personnalités de la société civile et du secteur privé.



"On ne peut pas parler de la démocratie sans y convier le Sénégal", commente un diplomate très au fait de la politique américaine.



















































leral