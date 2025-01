Conférence de presse du CEDEPS : La Maison de la presse évoque un non-respect des procédures administratives

La Maison de Presse Babacar TOURÉ a exprimé son regret suite à l’annulation de la conférence de presse prévue ce lundi 20 janvier , organisée par le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de la Presse du Sénégal (CDEPS).



Cette situation découle d’un non-respect « des procédures administratives requises pour l’utilisation de ses locaux ».



Dans un communiqué , la Maison de Presse a rappelé que les associations professionnelles et patronales doivent « soumettre une demande écrite au Directeur Général pour bénéficier de l’accès gratuit aux salles ».



« Ce formalisme, essentiel pour la bonne gestion des espaces, n’a pas été respecté par les organisateurs de l’événement », ce qui a conduit à « l’impossibilité de tenir la conférence dans les locaux de la Maison de Presse », a précisé le communiqué.



Cependant, la situation a rapidement été rectifiée par le CDEPS, qui a adressé une demande écrite de mise à disposition d’une salle, datée du jour même et signée par son président.



La conférence de presse a donc été reprogrammée pour le mercredi 22 janvier à 11h00, dans la salle de conférence située au rez-de-chaussée de la Maison de Presse.













































