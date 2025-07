Conférence sur la reconstruction de l'Ukraine : l'UE débloque 2,3 milliards d'euros

À l'occasion de la quatrième conférence annuelle sur la construction de l'Ukraine qui s'est ouverte ce jeudi à Rome, l'UE a annoncé débloquer une aide de 2,3 milliards d'euros pour soutenir la relance du pays.



L’événement de deux jours, organisée conjointement par l'Italie et l'Ukraine vise à mobiliser les investisseurs privés et institutionnels. La Première ministre italienne, Giorgia Meloni et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont présenté la création d’un nouveau fonds d’investissement, reposant sur des partenariats public-privé.





Selon la dirigeante italienne, la conférence devrait permettre de finaliser des accords individuels de garanties et de subventions permettant de débloquer plus de 10 milliards d'euros d'investissements.





La conférence comprend une série de sessions politiques de haut niveau et de tables rondes axées sur la manière dont la politique, les entreprises et la coopération internationale peuvent contribuer à une reprise durable. Un forum sur la reconstruction et une foire commerciale font également partie du programme.

Selon la Banque mondiale, la reconstruction et le redressement coûteront 524 milliards de dollars au cours des dix prochaines années.

Quelque 3 500 personnes participent à l'événement, parmi lesquels de nombreux dirigeants politiques, notamment la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le chancelier allemand Friedrich Merz.

Les États-Unis seront représentés par leur envoyé spécial pour l'Ukraine et la Russie, Keith Kellogg.

Plus de 2 000 entreprises devraient participer à la conférence, ainsi que des représentants de la société civile.

Sur le terrain en Ukraine, les combats se poursuivent. Au moins deux personnes ont été tuées et 16 autres blessées dans la nuit de jeudi à vendredi à Kyiv dans une attaque massive de la Russie.