Confession d’un marchand ambulant arrêté : « J’ai investi 2 million FCFA dans le yamba, car...»

Selon le journal l’Observateur, la première Grosse commande qu’il devait recevoir nuitamment à Thiaroye Azur, précisément au quartier Mbattal où il réside, a été intercepté par les hommes de l’ombre de l’adjudant-Chef Babacar Ndiaye, commandant de la brigade de Thiaroye.





Les gendarmes ont découvert sur sa terrasse deux importants colis suspects qui se révéleront contenir plusieurs blocs de chanvre, dissimulés dans une sorte de débarras, explique L’Observateur.





A la suite de la saisie du colis, Baye comprend aussitôt que les carottes sont cuites et reconnait les faits. Dans la foulée, les gendarmes ont interpelé son jeune frère, cité comme associé dans le trafic. La drogue va accuser à la pesée un poids de 41kg.





Baye va ensuite confier avoir mis tout son argent dans ce business. Il a aussi révélé qu’il comptait céder sa came, en raison de 85.000 FCFA le bloc et réaliser de substantiels bénéfices. Au terme de leur garde à vue, Baye et son jeune frère, ont été déférés au parquet de Pikine lundi, pour détention et trafic de chanvre indien.