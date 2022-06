Confiscation de son passeport à AIBD : de retour d'un séjour aux États-Unis, le colonel Abdourahim Kébé retenu pendant quelques heures

De retour au Sénégal, après plusieurs mois passés aux États-Unis, le colonel à la retraite, Abdourahim Kébé, a été arrêté ce matin à l’aéroport international Blaise Diagne et son passeport confisqué durant plusieurs tours d’horloge.

Joint au téléphone par Dakaractu, l’ancien démissionnaire du parti Rewmi d’Idrissa Seck revient sur cet incident. « Nous avons atterri ce matin à l’aéroport international de Blaise Diagne, après avoir passé le contrôle de sécurité, je suis allé récupérer mes bagages pour partir. Mais tout d’un coup, un agent de police s’est présenté devant moi pour récupérer mon passeport sans m'en donner les raisons.

Après avoir obtempéré, j’ai insisté pour savoir les raisons, parce c’est mon droit le plus absolu, d'autant que rien n’est clair dans ce qui se fait. Ils ont refusé. Au bout de quelque temps, l’agent est revenu pour me dire que nous attendons des instructions. Certainement des instructions du ministre, parce qu’ils communiquent jusqu’au ministre de l’intérieur. Je suis resté pendant plus de trois tours d’horloge, ils sont revenus me donner mon passeport », renseigne le colonel Kébé.

Sans faire d’autres commentaires sur cette affaire, il promet d’y revenir prochainement, le temps de rejoindre sa famille dans la ville tricentenaire…

















































dakaractu