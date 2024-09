Confiscation des dossiers de candidature de AG/Jotna: Bis répétita de la traîtrise politicienne !

L'histoire se répète et les faits sont gravissimes. Un mandataire qui se volatilise avec le dossier de candidature, confectionné par un chef de parti, en l'occurrence Me Moussa Diop, Président de AG/ Jotna et allié de la coalition Diomaye président. Boubacar Camara devient introuvable, injoignable, ce dimanche à quelques heures de la clôture de dépôt des listes pour les élections législatives du 17 novembre 2024. Ce qui a valu la sortie de l'ancien directeur de Dakar Dem Dikk, qui a menacé de porter plainte contre son mandataire. Ce dernier, toute honte bue, convoque la presse pour s'expliquer sur cette décision prise en complicité avec d'autres militants de cette formation politique. Vouloir soutenir coûte que coûte la liste Pastef, en vaut la peine d'être un Juda?



Un cas, presque, similaire a eu lieu un y a deux ans avec le nommé Djibril Ngom, ancien responsable de Pastef Matam. Le sieur Ngom avait quant à lui voler les documents de la coalition Yewwi Askan Wi de Matam, en plein tourbillon politique. Ce qui a valu à la coalition l'invalidation des listes par le préfet. Ironie de l'histoire, quelques jours plus tard, le mandataire de Yewwi est reçu en héros par le chef de l'Etat, d'alors Macky Sall au Palais de la République. Djibril Ngom aurait même reçu des millions en échange de son geste qui peut être qualifié de traître.



Sur les réseaux sociaux, les internautes encouragent vivement Me Moussa Diop, leader de AG/ Jotna à porter plainte contre son mandataire afin que ce genre de situation ne se reproduise plus à l'ère du Jub Jubal Jubanti.





























































