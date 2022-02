Conflit Russie-Ukraine : Emmanuel Macron dénonce un "acte de guerre" et promet des sanctions "à la hauteur de l'agression"

L'Otan déploie des forces et prépare une réunion d'urgence vendredi

L'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) a annoncé déployer "des forces terrestres et aériennes défensives (...) ainsi que des moyens maritimes supplémentaires" dans les pays de l'est de l'Alliance, dont l'Ukraine ne fait pas partie. "Nos mesures sont et restent préventives, proportionnées et non progressives", précise l'organisation. L'organisation a également convoqué un sommet vendredi, à la demande de l'Estonie et de la Lituanie.



Une déclaration de guerre surprise

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé, jeudi matin, une "opération militaire" en Ukraine pour, selon lui, défendre les séparatistes de l'est du pays, malgré les sanctions infligées par l'Occident. Dans cette prise de parole surprise à la télévision russe, il a appellé les militaires ukrainiens "à déposer les armes".



Condamnation internationale très ferme

Le président américain Joe Biden a aussitôt dénoncé une "attaque injustifiée". "Le monde exigera des comptes à la Russie", a-t-il promis. Le chef de l'Otan, Jens Stoltenberg, a condamné une "attaque téméraire et non provoquée" par la Russie.



L'Ukraine rompt ses liens diplomatiques avec la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé jeudi, dans une adresse à la nation, la rupture des liens diplomatiques avec Moscou. La Russie avait commencé mercredi à évacuer ses diplomates de ses ambassades et consulats en Ukraine.