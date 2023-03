Conflit en Casamance : La base de Diakaye a décidé de déposer les armes

En Casamance, la base militaire de Diakaye a décidé d'enterrer la hache de guerre. Un accord officiel a été signé entre l’Etat du Sénégal et les responsables de la faction rebelle, hier vendredi.



Selon le communiqué de presse, les deux parties, ont convenu ce qui suit : le Mouvement contre les armes légères en Afrique de l'Ouest (Malao), une Ong africaine indépendante, a été désignée pour la conduite des opérations de dépôt des armes ; Un site a été retenu pour le dépôt des armes collectées.



Sur cette base, les deux délégations ont chargé le Malao, en rapport avec l'initiative pour la réunification des ailes politiques et armées du Mfdc et le comité ad hoc, d'examiner tous les aspects techniques de l'opération de dépôt des armes sur le terrain, afin que celle-ci se termine dans une période ne dépassant pas trois mois, à compter de la date de la signature du présent accord.



Enfin, les deux délégations ont exprimé leurs remerciements aux facilitateurs que sont Hd et la Cospac, pour tous les efforts inlassables déployés en vue de la tenue de la rencontre.















































































igfm