Conflit social à l'AIBD : les partenaires sociaux s'opposent fermement à la direction générale

Un nouveau front de contestation sociale vient d’éclater au sein de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD.SA), où le Syndicat des travailleurs démocratiques du Sénégal (STDS) se dresse avec une fermeté inflexible contre le projet de plan social émanant de la direction générale.

Par la voix d’un communiqué publié ce mardi 28 juillet, la faction syndicale a fustigé une mesure jugée « injustifiée, inopportune et inacceptable », portant ainsi une grave estocade aux principes cardinaux du dialogue social. Aux yeux du STDS, les turbulences qui ébranlent aujourd'hui les fondations de l’AIBD.SA ne sauraient être imputées à une quelconque pléthore d’effectifs ; elles procèdent, bien au contraire, d'une crise de gouvernance et de défaillances managerielles chroniques, dont on ne saurait faire supporter le fardeau aux salariés.



À ce grief nodal s'ajoute le contentieux lancinant de la représentation du personnel. L’organisation rappelle, non sans amertume, que le mandat des derniers délégués élus en 2018 a expiré depuis 2021, plongeant l'institution dans un vide démocratique prolongé. Soucieux de conjurer cette anomalie, le STDS avait formalisé un recours en mai 2025 auprès de l’Inspection du travail et de la sécurité sociale de Thiès.

Si une première échéance fixée au 17 juin 2025 se heurta au refus de l’autorité administrative, un consensus avait finalement émergé pour sceller la date du scrutin au 27 juillet 2026.



L’argumentaire syndical repose sur un axiome intangible : « aucun dialogue social sérieux ne peut exister sans représentants du personnel librement élus ». Prétendre imposer une restructuration dans un tel contexte d'illégitimité institutionnelle s'apparente, selon eux, à un déni des droits fondamentaux des travailleurs. Le syndicat feint de s'étonner de l’ambivalence de la direction qui, tout en agitant le spectre des licenciements économiques depuis de longs mois, orchestre simultanément le recrutement de nouveaux collaborateurs et l'intégration de dizaines de stagiaires rémunérés.

Face à cette impasse, les revendications se font impérieuses. Les coalisés exigent le rejet pur et simple de toute compression de personnel et somment les autorités de convoquer sans délai les urnes professionnelles, condition sine qua non de négociations équitables.



Ils réclament en outre l’harmonisation des conventions collectives nées de la fusion de 2021 entre l’AIBD.SA et les ADS, une union mal assise qui a exacerbé les disparités salariales et nourri les ressentiments entre les agents du secteur commercial et ceux du transport aérien.

Enfin, le STDS appelle de ses vœux la revitalisation des grands chantiers laissés en déshérence, plaidant notamment pour la réouverture aux vols commerciaux de l’aéroport Léopold Sédar Senghor de Yoff ainsi que de celui de Saint-Louis.

En appelant à l'arbitrage suprême de l’État, du conseil d’administration, du ministère de tutelle et de l’administration du travail, les travailleurs entendent restaurer la légalité républicaine et préserver, in extremis, la paix sociale au sein de l'entreprise.

