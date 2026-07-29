Touba : Visite hautement symbolique du Président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, à l’aube du Magal

À l'aube du traditionnel Grand Magal de Touba, la capitale du mouridisme s'apprête à vibrer au rythme d'une visite d'une haute portée symbolique et républicaine.

Selon les radars fureteurs de Dakarposte, le Président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, est attendu ce jeudi dans la ville sainte pour perpétuer une tradition séculaire de recueillement et de déférence envers les autorités spirituelles de la confrérie.

En endossant le costume de gardien du pouvoir législatif — et, par là même, de deuxième personnalité de l’État —, le leader du parti Pastef-Les-Patriotes s'inscrit dans les pas du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dont le récent séjour en terre mouride résonne encore.

Ce pèlerinage républicain, communément appelé « ziar », sera l'occasion pour Ousmane Sonko de présenter ses hommages aux plus hauts dignitaires de la cité.



Ce voyage mémoriel sera incontestablement empreint d’une vive émotion.

Les pas du chef de file de la majorité le mèneront immanquablement vers la demeure de son regretté mentor et guide spirituel, Serigne Cheikh Saliou Mbacké, une figure dont le souvenir dicte encore sa trajectoire intime.

Alors que les regards du monde entier convergent vers le Baol pour célébrer l’héritage immortel de Cheikh Ahmadou Bamba, les perspicaces radars de dakarposte restent aux aguets pour immortaliser chaque instant de cette visite historique.

