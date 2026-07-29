L’ANACIM annonce d'importantes précipitations accompagnées d'orages sur la majeure partie du territoire national, à la veille de la célébration du Grand Magal

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce qu’une vaste perturbation pluvio-orageuse s’apprête à traverser la majeure partie du territoire sénégalais, entre le 31 juillet et le 3 août 2026. Selon les projections de l’institution, les premières précipitations, escortées de manifestations orageuses, feront leur apparition au cours de la nuit du vendredi 31 juillet, avant de propager progressivement leur voile sur l'ensemble des provinces.



Les contrées méridionales, au premier rang desquelles Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, seront les premières à recevoir ces ondées. À l’est, les régions de Kédougou, Tambacounda et Matam essuieront également des pluies d'une intensité parfois soutenue, rythmées par les éclats du tonnerre.



Le cœur du pays ne sera point épargné par cette dégradation des conditions atmosphériques ; les régions de Dakar, Thiès, Diourbel, Kaolack, Fatick et Kaffrine verront elles aussi leur ciel s’assombrir. Touba et sa périphérie s'apprêtent ainsi à connaître des épisodes pluvieux à l’aube du Grand Magal, prévu le 2 août. Cet événement mémorable, qui rassemble chaque année des millions de fidèles, exige une attention singulière. Face à l’imminence de ces intempéries, l’ANACIM enjoint les pèlerins, les transporteurs ainsi que les services engagés dans l'organisation de ce rassemblement à consulter avec régularité les bulletins météorologiques et à moduler leurs déplacements selon les caprices du temps.



Le septentrion subira, lui aussi, les assauts de ce système dépressionnaire. Les départements de Linguère, Louga, Podor et Saint-Louis verront la pluie s'inviter sur leurs terres, parachevant ainsi l'emprise de cette vague pluvieuse sur la quasi-totalité du domaine national.

En définitive, l’ANACIM exhorte les populations à la plus haute vigilance, particulièrement lors des transits et au plus fort des orages, afin de conjurer les périls inhérents aux éléments et de prévenir les accidents que pourraient engendrer la violence des eaux et des vents.



