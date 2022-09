Confrontations contre la Bolivie et l'Iran, Aliou Cissé publie sa liste ce vendredi...

La fédération sénégalaise de football (FSF) vient d'annoncer la date de publication de la liste des joueurs qui seront convoqués par le sélectionneur national Aliou Cissé, "en perspective des matches amicaux Sénégal-Bolivie du 24 septembre 2022 à Orléans et Iran-Sénégal du 27septembre 2022 à Vienne."



Cissé "El tactico" fera face à la presse le vendredi 16 septembre 2022 à 10h00 dans un hôtel de la place. Une liste qui comportera certainement des changements avec les forfaits de certains habitués de la tanière tels que Bouna Sarr récemment opéré ou peut-être Édouard Mendy touché au genou.



Il faudra aussi composer avec la méforme de certains cadres de la sélection à l'image du latéral gauche gauche, Saliou Ciss et Alfred Gomis, tous deux à la recherche d'un nouveau club.



Une situation favorable à la venue de nouveaux Lions comme Pathé Ciss du Rayo Vallecano, Nicolas Jackson de Villarreal voire, Diounkou et Noah Fadiga...











































dakaractu