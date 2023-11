Congo-Brazzaville : au moins 37 morts dans une bousculade lors d'une opération de recrutement

Mouvement de foule mortel au Congo-Brazzaville. Au moins 37 jeunes congolais ont trouvé la mort le 21 novembre, dans la nuit de lundi à mardi, au cours d'une bousculade en marge d'une opération de recrutement de l'armée dans la capitale Brazzaville, ont annoncé mardi les autorités congolaises.



"Le bilan provisoire établi par les services d'urgence fait état de 37 morts et de nombreux blessés", indique un communiqué de la cellule de crise mise en place par le premier ministre Anatole Collinet Makosso, qui évoque un "drame".



L'opération de l'armée visait à recruter 1 500 jeunes



De nombreuses images partagées sur les réseaux sociaux montrent des dizaines de corps sans vie déposés à la morgue municipale, ainsi que des blessés admis au centre hospitalier universitaire de Brazzaville et à l'hôpital militaire.





L'armée congolaise a annoncé la semaine dernière le recrutement dans ses rangs de 1 500 jeunes de 18 à 25 ans.



Lundi tard dans la nuit, des candidats ont forcé le portail du stade Michel d'Ornano, où se déroulait le recrutement, dans le centre-ville de Brazzaville. Une bousculade s'en est suivie, où de nombreuses personnes sont tombées et ont été piétinées, ont raconté des habitants. Certains blessés sont dans un état grave, selon les témoignages de proches.