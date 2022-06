Congrès : 300 spécialistes en ORL attendus à Dakar

Au moins 300 spécialistes en ORL sont attendus à Dakar. Ils viendront d'origines diverses, d’Afrique subsaharienne, du Maghreb, de la France etc. Cela, dans le cadre d'un Congrès conjoint entre l'African Society et la Société sénégalaise d'ORL qui en est à sa trentième édition.. Selon le Professeur Issa Cheikh Ndiaye, Secrétaire général de la société sénégalaise d'ORL, le congrès à déjà eu lieu à Dakar en 1994 en 2001 et se tiendra une troisième fois les 24 et 25 juin prochains à Faculté de Médecine de l'Université Cheikh Anta Diop.



Ces spécialistes se pencheront sur quatre thèmes. Il s'agit des cancers ORL, de l'endoscopie, de la surdité qui est un problème de santé publique et les urgences ORL. Le congrès se fera à travers des communications libres, des tables rondes, des symposiums, des ateliers animés par des experts.























































