Congrès du Pur: Pr. Issa Sall éjecté, conteste

Le député Issa Sall, absent de cette rencontre, affirme que ce qui s’est passé est tout sauf un congrès. Donc, il ne se sent pas concerné par les décisions prises à cette rencontre. « Ce n’est pas un congrès. Ce sont des congressistes qui se réunissent en congrès, pas des talibés. C’est un mouvement religieux qui s’est réuni et qui a nommé ses hommes. Puisque je ne fais pas partie du mouvement, je pense que ma place n’y était pas », relève-t-il.



Le candidat du Pur à la dernière présidentielle reste formel, après avoir appris la suppression des postes de coordonnateur. « Au moment où je vous parle, je suis le secrétaire général national du Pur. Le Pur est un parti politique, pas un mouvement religieux. Ce qu’ils ont fait n’engage qu’eux. Ça n’engage pas le Pur », conteste Issa Sall.



D’après Issa Sall, un congrès tenu au siège du Dahira et non au Grand Théâtre ou à la maison du parti, est la preuve que c’est une affaire religieuse qui n’intéresse pas le parti. « Le Pur, ce n’est pas un groupe de personnes. C’est des centaines de milliers de militants à travers le monde. Si vous choisissez une centaine de personnes et vous les enfermez dans une salle, je n’ai rien à faire avec ça », tranche-t-il.



Et Issa Sall rassure, tout en réaffirmant son ancrage dans l’opposition. « Je suis dans l’opposition et mes ambitions restent intactes », conclut-il.









leral