Connivence Entre Des Leaders De L’opposition Et Le Pouvoir : Barthélémy DIAS Persiste Et Signe

Selon lui, il est hors de question qu’il se taise quand des leaders de l’opposition «en perte de vitesse complotent » avec le président de la République, Macky Sall, sous le prétexte du statut de l’opposition et d’un troisième mandat. «Nous ne pouvons pas rester comme des spectateurs et laisser se dérouler aux yeux des Sénégalais un complot sous prétexte que Macky Sall souhaiterait obtenir un troisième mandat avec la complicité des dealers et non leaders de l’opposition. Il n’y a aucun leader de l’opposition qui devrait se retrouver au dialogue convoqué par Macky Sall», persiste Barthélémy Dias, hier, en marge de la marche des organisations de la société civile sur les droits des détenus. Le bras droit de Khalifa Sall ajoute : «Qui se sent morveux, se mouche. Je n’ai pointé du doigt personne. Des gens se sentent concernés et me répondent. Pourquoi considèrent-ils qu’ils doivent me répondre ?»



Selon lui, il y a des leaders de l’opposition qui veulent travailler pour la consolidation et l’approfondissement de la démocratie et d’autres obnubilés par des questions qui n’intéressent pas les citoyens. Ces derniers, soutient-il, ne sont pas intéressés par le statut de l’opposition encore moins par des micmacs qui tournent autour d’un gouvernement élargi, mais sont intéressés par le fichier unique qui permettrait d’avoir un bulletin de vote unique. «Les Sénégalais voudraient entrer en possession de leurs cartes d’identité biométriques, aspirer à une seconde alternance de façon pacifique et démocratique. Ils souhaiteraient qu’on leur apporte des éclairages sur leurs ressources pétrolières et gazières, leur zircon, leur éducation, leur santé, leur avenir, etc.», laisse-t-il entendre. A l’en croire, il est temps que ces «dealers » de l’opposition le comprennent. «Quant aux dealers de l’opposition, on leur souhaite bon vent dans leur complot. Je n’ai pas le temps de répondre aux insultes», ironise Barthélémy Dias.















walf