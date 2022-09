Conseil constitutionnel : Me Awa Dièye prête serment lundi

La cérémonie de prestation de serment de Me Awa Dièye est prévue lundi prochain, d’après le journal L’AS. Cette dernière a été nommée avocate générale de la haute juridiction.



Sa nomination a suscité une polémique. Les juristes Ngouda Mboup et Seybani Sougou soulignent que les nouvelles fonctions de Me Awa Dièye sont incompatibles avec ses charges, qu’elle n’a pas quittées, de membre de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC).



Un avis que ne partage pas Ismaïla Madior Fall, le conseiller juridique du chef de l’Etat. Dans une note rendue publique, l’ancien Garde des Sceaux estime qu’«il n’y a pas d’obligation préalable de démission de l’intéressée de l’OFNAC pour être nommée membre du Conseil constitutionnel».





































































seneweb