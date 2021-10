Conseil départemental de Saint-Louis : La bataille fait rage entre socialistes

Comme dans les autres villes du pays, la bataille pour les élections locales s'annonce explosive à Saint-Louis. Si le combat entre Mansour Faye, l'actuel maire, et son frère de parti, Mary Teuw Niane, semble inévitable, pour le poste de président du Conseil départemental de Saint-Louis, les choses s'annoncent cruciales. En effet, ce poste qui revient au Parti socialiste dans la coalition Bby aiguise les ambitions et réveille de vieilles rivalités entre frères de même parti.

Par point presse interposé, le camp de Dr Ahmadou Dia et celui de l’actuel président, Moustapha Mbaye, ont chacun brandi des arguments pour légitimer leur candidature. Pour les partisans de Dr Ahmadou Dia, c’est la base qui a choisi leur candidat. « Nous, tous, savons que chaque base a ses réalités. Et la réalité de Saint-Louis au niveau du Parti socialiste c’est que sans Dr Ahmadou Dia, Benno Bokk Yakaar ne va pas gagner. Il a toujours travaillé pour le parti. Donc il mérite d’être investi au niveau du Conseil départemental de Saint-Louis. Nous sommes tous derrière Dr Dia », a martelé Marième Camara, responsable des jeunesses socialistes de Saint-Louis. Le camp de l’actuel président du Conseil départemental n’a pas tardé à répliquer et c'est pour dire haut et fort que leur leader est la personne choisie par la secrétaire générale du parti, Aminata Mbengue Ndiaye. « C’est normal que quand on va vers des élections, que chacun veut être celui qui est choisi, mais si le choix est fait, il faut l’accepter de bon cœur et se ranger derrière celui qui a été désigné et faire bloc avec lui pour espérer avoir la victoire au soir du 22 janvier prochain. Je suis fier d’appartenir à un grand parti comme le Parti socialiste. Je salue aussi la fermeté de notre secrétaire général, Aminata Mbengue Ndiaye qui a tapé sur la table pour imposer la décision du Parti socialiste avec l’accord du président Macky Sall qui l'a écoutée et qui m’a envoyé ici pour être le candidat de Bennoo Bokk Yakaar dans le département de Saint-Louis», a fait savoir Me Moustapha Mbaye.