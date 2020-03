Conseil des ministres- Révélations sur les "mesures barrières"... Les chaises davantage espacées d'un... mètre

Face à la propagation de l’épidémie de Covid-19, un dispositif sanitaire spécifique a été déployé au sein de la Présidence de la République. Normal, serait-on tenté de dire que les mesures de protection soient nettement renforcées autour du chef de l'Etat.

Dakarposte a appris que la réunion du Conseil des ministres a déménagé. D'habitude, elle se tenait à la salle Bruno Diatta, mais ce matin une salle plus grande abrite la rencontre entre Macky et ses ministres.



Il nous revient que tous les ministres de la République ont été soumis à un contrôle strict, dès leur entrée, selon la technique du thermoflash (prise de température à l’aide d’un pistolet). En somme, il été constaté le renforcement des mesures de protection autour de celui qui tient les manettes du convoité pouvoir Exécutif.



Outre les "mesures barrières" en place depuis plusieurs jours - plus d’embrassade ni de serrage de main, etc -. Il revient à dakarposte que désormais au cours des réunions entre Macky et ses ministres les chaises sont davantage espacées comme tel est le cas ce matin.



Aussi, avons-nous appris que l’agenda du président est allégé et rationalisé pour qu’il soit au maximum en mesure de superviser cette crise importante allusion faite à l'aggravation du Covid-19