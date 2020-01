Conseil des ministres : Violente passe d'armes entre Amadou Hott et Abdoulaye Daouda Diallo

Petites escarmouches entre membres d'un même gouvernement. L'affrontement a été violent autour de la table du dernier Conseil des ministres entre le ministre des Finances et du Budget et son collègue de l'Économie, du Plan et de la Coopération.





Selon Walf Quotidien, Abdoulaye Daouda Diallo et Amadou Hott se sont crêpés le chignon, pendant 30 minutes, devant le chef de l'État, Macky Sall, médusé et ahuri à la fois. Ils se sont tellement chamaillés que le président de la République a été obligé de les arrêter.



Les deux ministres se disputaient sur un problème d'attribution de compétences depuis l'éclatement du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan en deux entités. Hott et Diallo réclamaient chacun la gestion du pilotage des opérations de levée de fonds comme les Eurobonds.



Pis, ajoute encore le journal dans sa livraison de ce lundi, Abdoulaye Daouda Diallo siège au niveau du Conseil d'administration du Fonds monétaire international (Fmi) et de la Banque mondiale (Bm), alors que c'est Amadou Hott qui devrait y être.