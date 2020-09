Conséquence de sa sortie sur le troisième mandat : Me Moussa Diop limogé, Oumar Boun Khatab Sylla prend les commandes de Dakar Dem Dikk (DDD)

Me Moussa Diop n’est plus directeur général de la société de transport urbain Dakar Dem Dikk (DDD). Il a été limogé par le président de la République Macky Sall ce mercredi lors de la réunion hebdomadaire du conseil des ministres.



Cette défenestration ferait suite à la dernière sortie de l’avocat sur les coups d'Etat et le

3e mandat en Afrique de l’Ouest.



Invité dans l’émission Sen Show de la SENTV, Me Moussa Diop a déclaré que le « 3e mandat est un coup d’Etat constitutionnel ».



Il est remplacé par Oumar Boun Khatab Sylla qui était jusque-là Directeur général du Petit Train Bleu.



Avant lui, Sory Kaba et Moustapha Diakhaté ont fait les frais de leur position tranchée sur le 3e mandat.



















































dakaractu