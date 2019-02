Consigne de vote : Wade déjoue les plans de Idy et menace de porter plainte contre Me Madické Niang

Au moment où ces lignes sont écrites, Me Wade, depuis sa résidence de Versailles, fait face à Mouth Bane de Dakartimes et à Ahmed Aïdara pour un entretien dans lequel il donne des directives à ses militants et sympathisants, relativement à la conduite à tenir par rapport à cette présidentielle. « Je ne soutiens personne. Le Pds n’a pas de plan B », a, de but en blanc, déclaré l’ancien président de la République. Il croit savoir que son candidat, Karim Wade, a été injustement écarté de la présidentielle.



Selon les sources de Dakaractu, le pape du Sopi a mis en garde Me Madické Niang en ces termes : « Il est sorti du Pds, il n’a qu’à cesser d’utiliser les symboles de notre parti. S’il n’arrête pas, je vais porter plainte contre lui ».



Il nous est revenu que la bande annonce sera diffusée à partir de ce soir ou au plus tard, à partir de mardi matin sur la Sen Tv. L’intégralité de la déclaration passera mercredi. Soit à la veille du retour de Wade.



Au sujet de la présence du journaliste Mouth Bane. Ce dernier, pour rappel, avait rapporté dans son journal des propos de Wade sur Madické Niang. C’est le leader du Pds lui-même qui a tenu à ce qu’il soit présent pour confirmer ses propos sur l’ex-chef de la diplomatie sénégalaise.





dakaractu