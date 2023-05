Conspué à la Place de la Nation : Khalifa Sall-Pastef, le désamour

C’est sans doute l’un des points noirs du rassemblement du mouvement des forces vives de la nation F24. Devant prendre la parole pour adresser son message aux Sénégalais, Khalifa Sall s’est heurté au refus catégorique des militants de Ousmane Sonko. Hué, humilié et traité de tous les noms, le leader de Taxawu Dakar n’a pu délivrer son message au peuple.



Les interventions de Déthié Fall, El Malick Ndiaye, Abass Fall, Serigne Bara Ndiaye et les autres leaders du F24 pour calmer la foule en furie, n’y changeront rien. « Ce n’est pas comme ça, en étant dispersé qu’on va gagner le combat contre Macky Sall », tente de tempérer en vain l’ancien maire de Dakar.



Entre lui et certains « patriotes » le désamour est à son paroxysme depuis les dernières sorties virulentes de son poulain, Barthélémy Dias qui a brillé par son absence à cette manifestation. Traité de traitre par la foule qui scandait à tue-tête le nom du maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko.



Un incident révélateur des divergences qui polluent l’atmosphère de la coalition de l’opposition, Yewwi Askan wi (Yaw) dont l’avenir est menacé. Ces divergences résultent de l’appel au dialogue lancé par le président Macky Sall.



Si certains dans Yaw comme Khalifa Sall et son allié Barth sont favorables à ses pourparlers dans l’unique but de permettre au candidat de Takhawu Dakar de recouvrer son éligibilité, d’autres comme Ousmane Sonko, Déthié Fall, Aïda Mbodji, entre autres, s’y opposent formellement.



Dans un post sur Facebook, une autre membre de Yaw et pas des moindres, Maïmouna Bousso invite les leaders à « laver le linge sale en famille ». « La foule est bête. Quand on lave pas le linge sale en famille, il va sentir mauvais au marché », lance-t-elle à l’attention des leaders de Yaw.





























seneweb