Consulats généraux du Sénégal : Reprise des activités à partir de ce vendredi

A travers un communiqué de presse, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur annonce « la reprise des activités de nos Consulats pour compter du vendredi 9 juin 2023 ».



Toutefois, les services du ministre Aïssata Tall Sall précisent que « cette reprise se fera en tenant compte de l’état de dégradation du matériel et des locaux pour ce qui concerne les consulats ayant subi des actes de vandalisme ».



Le ministère invite les « compatriotes de l’Etranger à contribuer à la sauvegarde de nos structures et à la préservation de l’intégrité physique des membres du personnel qui sont au service de la Communauté ».



Pour rappel, l’Etat sénégalais avait fermé provisoirement ses consulats généraux à l’étranger, le 6 juin dernier, suite à des attaques contre un certain nombre d’entre eux au cours de violentes manifestations nées de l’affaire Ousmane Sonko.



































Le Soleil