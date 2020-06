Contentieux Gaipes et ministère de la pèche : Le Forum Civil pointe une mal gouvernance

Le contentieux entre le Gaipes (Groupe des amateurs et industriels de la Pêche du Sénégal) et le ministère de la Pêche et de l’Economie maritime, relève d’une fraude. C’est l’avis du Forum civil, qui le fait savoir dans une déclaration reprise par Sud Quotidien. Ce affaire est relative à l’attribution de licences indues de pêche à des bateaux chinois et turcs. Selon le Forum Civil, elle relève d’une « Gouvernance du secteur caractérisée par la fraude, la corruption, un corporatisme exacerbé et des situations de monopole de fait organisées ou entretenues par l’Etat ».



Dans une lettre ouverte, datée le 16 avril, 2020, adressée au ministre de la Pêche, le Gaipes demandait le report de la session à distance de la CCALP (Commission consultative d’attribution des licences de pêche) émanant de Monsieur le Directeur des Pêches, et qui devait examiner des demandes de 56 navires étrangers.

Pour Birahim Seck et Cie, le secteur de la pêche est confronté à des problèmes qui vont au-delà de la question de la tenue de session à distance de la CCALP. Entre autres, « la question de la préservation et de la disponibilité des ressources halieutiques surexploitées dans les principales pêcheries ».