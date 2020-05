Contentieux Locafrique – Gaston Mbengue y voit la main de “grands bandits” et...

Le conflit qui oppose monsieur Amadou Ba, patron de la société Locafrique à son fils Khadim, n’a aucune raison d’être, selon Gaston Mbengue. Le célèbre promoteur de lutte qui a tenté une médiation réussie, croit savoir que s’il y a contentieux entre le père et le fils, ce n’est pas de leur propre gré mais c’est à cause de «grands bandits capables de tout» qui veulent diviser une famille pour s’emparer de leur richesse.

À l’en croire, c’est dans son salon qu’Amadou Ba et son fils se sont retrouvés et ont fait la paix, non sans se promettre de mettre fin à toute cette triste histoire qui défraie la chronique depuis quelques semaines.

Gaston affirme que le père et le fils s’entendent parfaitement mais, c’est une bande de vautours qui tournoie autour de leurs têtes pour semer la confusion et, au finish, tirer les marrons du feu. «Je me veux clair, je n'ai aucun intérêt dans cette affaire et croyez moi je ne laisserais personne tenter de me discréditer. Il faut qu'on soit sérieux dans cette affaire. Je pèse bien mes mots. Je veux dire par là que tout ce que j'ai avancé il y'a de cela 48 heures à travers cette vidéo de vos confrères de seneweb concernant ce litige est vérifiable au niveau de nos opérateurs de téléphonie mobile. Je parle de la traçabilité. Tout ce que j'ai entrepris, je l'ai fait spontanément en tant que citoyen Sénégalais, connu comme un régulateur social soucieux de l'avenir, j'allais dire l'émergence de mon pays. Dieu sait que je ne suis mû que par une intention de bien faire et ce, sans contrepartie. Encore une fois, ma démarche est spontanée et désintéressée. Cela dit, je ne peux pas concevoir que des individus sans scrupule s’organisent en bande pour escroquer, s’accaparer de la fortune des autres pour ajouter à leur propre fortune en divisant une famille, en entretenant un conflit qui ne devrait pas exister entre un père et un fils» a-t-il dit à dakarposte.



Le promoteur affirme d’ailleurs que la bande de vautours à laquelle il fait allusion est parfaitement connue, il s’agit d’individus qui ont été identifiés. Deux d’entre eux sont d’ailleurs bien connus entre autres encagoulés car il s’agit d’individus riches à milliards mais qui cherchent à s’enrichir davantage en lorgnant la fortune des autres.



"Ce sont ces messieurs tapis dans l'ombre et formellement identifiés qui sont à l’origine de cette fausse brouille entre Amadou et Khadim Ba" insiste encore l"e Don King de la lutte Sénégalaise" comme d'aucuns surnomment Gaston Mbengue.



Dakarposte qui "creuse" vous promet de les dénoncer vigoureusement s’ils ne mettent pas fin à leurs manœuvres.





Nous y reviendrons.