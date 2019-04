Contentieux Wade/Cheikh Amar devant le Tribunal du commerce aujourd’hui

Me Abdoulaye Wade et Papa Cheikh Amadou Amar connu sous le nom de Cheikh Amar seront à la barre aujourd’hui devant la juridiction du Tribunal de commerce hors classe de Dakar.



C’est l’ancien président de la République (2000 et 2012) qui avait initié les procédures contre le célèbre homme d’affaires sénégalais.



Me Abdoulaye Wade avait enclenché alors une première procédure devant le Tribunal de Grande instance statuant en matière pénale contre Cheikh Amar, qu’il accuse lui devoir 5 milliards FCFA.