Contrats de pétrole: Doudou KA déplore le débat "malsain " qui entoure ce dossier

Sur convocation de son Président, le Comité Exécutif d’Orientation (CEO) du mouvement FMD « And Falaat Macky SALL ak Doudou KA » s’est réuni le lundi 27 septembre 2016 dans la salle de réunion de l’hôtel NémaKadior, à Ziguinchor, à l’effet d’examiner les points suivants :

Installation des membres du Comité Exécutif d’Orientation (C.E.O), Définition des missions des neuf (9) Délégués Départementaux Permanents (D. D. P), Analyse de la situation politique nationale

Se félicitant de l’initiative de la convocation de cette instance par le Président du mouvement, quelques semaines après l’Assemblée Générale annuelle du Directoire Politique National (DPN) du mouvement, le 26 Aout, à Cabrousse ;

Exprimant son adhésion totale aux nouvelles mesures de restructuration prises par le Directoire Politique National, notamment la création du Comité Exécutif d’Orientation et la nomination des Délégués Départementaux Permanents ;

Estimant impérieux le besoin d’une meilleure coordination et communication entre le sommet et la base ;

Recommande un ensemble de mesures appropriées pour améliorer une communication inclusive par la mise en place par le CEO des délégationsdépartementales à la base avant le 31 décembre 2016 ;

Se félicitant des initiatives généreuses et courageuses du Président de la République, Monsieur Macky SALL, sur la douloureuse question du bateau le Diola ;

Relevant, avec satisfaction, les efforts hardis faits par le Chef de l’Etat dans le cadre de la reconstruction,de l’émergence et de la paix en Casamance ;

Saluant à sa juste valeur les résultats prodigieux enregistrés par le Président Macky SALL en quatre années d’exercice seulement ;

Encourage le Chef de l’Etat à persévérer dans la voie ainsi tracée et engagée ;

Exhorte l’ensemble des Maires, Présidents de mouvements affiliés et responsables politiques à prendre leurs dispositions pour réussir le pari de la mobilisation afin que tout nouveau rendez-vous du Président Macky SALL avec les casamançais soit, encore une fois, un succès toujours plus éclatant ;

Revenant sur l’actualité politique nationale, le Comité Exécutif d’Orientation :

Constatant l’acharnement malsain dont est victime le camarade Aliou SALL, Maire de Guédiawaye et Président de l’Association des Maires du Sénégal ;

Restant convaincu qu’à travers sa personne, c’est le Président Macky SALL lui-même qui est visé par ces comploteurs maladroits qui cherchent par tous les moyens à établir les preuves de leurs accusations fantaisistes ;

Relevant, au passage, la naissance d’une nouvelle génération de pourfendeurs du régime dirigée par un ancien Premier Ministre qui, par décence, aurait mieux fait de garder le silence, à défaut d’accompagner la politique d’un Gouvernement dont il a été le chef.

Quant à ce tonitruant délateur, tantôt Inspecteur des Impôts et des Domaines, tantôt politicien, il n’a fait que payer l’impôt d’une impertinence inconnue dans la taxonomie des valeurs intrinsèques des Casamançais.