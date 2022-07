Contre-expertise d’Idrissa Goudiaby : les résultats connus

La conclusion du rapport de la deuxième autopsie pratiquée sur le taximan décédé à Ziguinchor lors de la manifestation interdite de Yewwi Askan Wi, le 17 juin dernier, est connue. Selon ‘’Libération’’ dans sa parution de ce jeudi, «les lésions présentées par monsieur Idrissa Goudiaby sont compatibles avec une mort violente par arme à feu avec orifice d’entrée endo-buccal commissural droite et orifice de sortie massétéro-parotidien droit responsable d’un choc hémorragique et du décès».



D’après le journal, la contre-autopsie a été assurée par trois experts désignés par l’Ordre des médecins, sur demande du procureur de Ziguinchor. Il s’agit d’un professeur de médecine et d’un légiste, assisté de l’expert choisi par la famille de Idrissa Goudiaby.









































actusen