Contre le Coronavirus : Les autorités installent un dispositif de veille à l'Aibd

Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr était en visite ce mardi à l'aéroport international Blaise Diagne. Ceci, pour constater le dispositif mis en place pour contrer le coronavirus qui sévit actuellement en Chine.



Après une séance de simulation, le ministre de la Santé s'est dit rassuré par rapport au respect des règlements sanitaires internationaux et au respect des normes de prise en charge des épidémies.



''Aussi bien au niveau de la surveillance, qu'au niveau de la riposte, nous sommes extrêmement satisfaits. Maintenant, l'instruction que nous avons donnée, c'est de rester vigilant, de ne ménager aucun effort, de faire en sorte que tout soit mis en place pour parer à d'éventuelles situations. Nous sommes tout à fait satisfaits'', se félicite Abdoulaye Diouf Sarr.



Il assure qu'un dispositif qui permet d'identifier des cas suspects de manière systématique, est mis en place.



'' Sur un rayon important et sur une population importante, les caméras thermiques peuvent identifier des cas que nous pouvons à la suite de l'identification, approcher pour les isoler dans le cas d'un processus d'entretien qui permet d'avoir l'information la plus fiable. Au cas où la suspicion s'avère, nous pouvons avoir l'ensemble des dispositions ici au niveau de l'aéroport, non seulement pour isoler le patient mais pour le transporter à des endroits plus appropriés", indique le ministre.



Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr révèle que ce même dispositif est mis en place au niveau des frontières, du port et surtout, des districts dans les régions frontalières.



Il rappelle qu'une franche collaboration est entretenue entre ses structures et l'Organisation Mondiale de la Santé (Oms), afin de calibrer les méthodes de riposte mises en place.



















leral