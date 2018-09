Contre les travaux du Train express régional: Les habitants de la cité Iba Ndiaye Diadji de Zac Mbao sont en rogne

Les habitants de la cité Iba Ndiaye Diadji de Zac Mbao sont en rogne. Ils ont dévasté leur colère dans la rue contre les travaux du Train express régional (Ter).





Ils ont décrié les difficultés qu’ils vivent pour accéder à la Route nationale (Rn) à cause du pont et du mur de clôture érigés en obstacle par l’Apix.



«La route nationale est à cent pas de chez nous mais on risque de faire un grand tour pour traverser le pont. De la poussière est déversée chaque jour dans la cité, pestent les manifestants sur les ondes de la Rfm.



Poursuivant, ils ajoutent : «Un pont et un mur de sécurité sont en train d’être construits. Le mur est devant des maisons dont les patios s’ouvrent sur le Ter. Le mur avance et risque de priver les riverains du seul passage que des milliers de personnes empruntent chaque jour pour regagner la (Rn). Les résidents n’ont aucune information».



Les habitants de la cité Iba Ndiaye Diadji réclament la construction d’une passerelle à hauteur du carrefour de Grand Mbao.