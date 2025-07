Convocation de Badara Gadiaga- L’APR mobilise ses militants ...Bouba Ndour, Malal Talla, Pape Djibril Fall et cie affichent leur soutien

Le sieur Gadiaga a bénéficié du soutien de plusieurs partis politiques, notamment de l'APR, PDS entre autres alliés de l'opposition Sénégalaise.



Les images virales de la mobilisation de jeunes, femmes, militants, amis , sympathisants détracteurs du "régime Pastef", qui se sont déplacés hier, en début d'après-midi, pour occuper la façade et les alentours de la brigade de la Cybersécurité, sont assez révélatrices.



Et, c’est sous des vivats de la cohue clairsemé que le fils de feu Bathie Gadiaga (jadis responsable politique du parti "Rewmi" ) a été accueilli sur l'avenue Malick Sy, à la devanture de la Cybersécurité.



Plusieurs inconditionnels du parti de Macky Sall, formellement identifiés par les radars fureteurs de dakarposte, se sont montrés solidaires avec l'un des chroniqueurs attirés de l'émission "jakarlo".



Comme s'ils s'étaient passés le mot: ils se sont accordés à saisir l'opportunité pour accorder des interviews en "live and direct" pour sonner le branle-bas de combat face au régime actuel.



Ce rendez-vous de Gadiaga avec Dame Justice a également mobilisé des figures médiatiques comme les fameux commentateurs , chroniqueurs de Jakarlo notamment Bouba Ndour, Malal Talla alias Fou Malade .