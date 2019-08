Convoqué À La Gendarmerie, Le Maire De Thiénaba Accusé D’avoir Détruit Un Ouvrage D’Ageroute

Selon le quotidien L’As, tout est parti d’une requête des populations de Keur Yoro Sadio qui ne pouvaient pas évacuer un malade à cause du pont inondé. Et, ce n’est pas tout.



Le maire justifie son acte par le fait que les paysans faisaient un détour de plusieurs kilomètres pour accéder à leurs champs et qu’il a adressé plusieurs correspondances sans réponse à Ageroute.



Talla DIAGNE sera fixé aujourd’hui lundi. Ageroute, qui promet de retirer sa plainte, a remis en place le grillage et a aménagé un pont de passage pour les populations.