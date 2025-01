Convoquées à la brigade des mœurs : Les féministes attaquent Mame Mactar Guèye

"Communiqué de presse



Dakar, le 20 janvier 2025



Certaines de nos membres, militantes féministes, sont convoquées à la brigade des mœurs suite à des inepties proférées contre elles et qui constitueraient, semble-t-il, une plainte.



Nous avons ainsi constitué une équipe juridique composée d'avocats, de juristes et d'autres spécialistes des droits des femmes et des enfants.



Cette plainte nous paraît assez incongrue tant elle repose sur des élucubrations farfelues d'un vieil homme manifestement désoeuvré.



Nous tenons à indiquer que ni lui ni personne n'est en mesure d'empêcher que soient portés à la connaissance de la communauté nationale et internationale, les meurtres et viols commis sur des femmes et des enfants mineures sur toute l'étendue du territoire sénégalais.



Face à l'ampleur de ces violences et à la déshumanisation qu'elles engendrent, une action radicale a été menée dans les médias et a eu l'écho que l'on connaît.



Nous ne céderons à aucune pression pour faire savoir au monde dans quel mépris l'on tient la vie des femmes et des filles au Sénégal.



Ce combat pour le respect des droits fondamentaux est juste et noble. Il est soutenu et encouragé par nombre de sénégalais et de familles qui vivent dans la honte et le rejet devant la profanation de ce que même notre Constitution consacre la vie humaine."





Le collectif des féministes