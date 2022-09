Coopération: Dakar et Riyad signent des accords dans les secteurs des infrastructures, de l’énergie et de l’eau

Rédigé par Dakarposte le Mardi 27 Septembre 2022 à 23:53

Le Président de la République, Macky Sall, a reçu le 26 septembre dans l’après-midi le ministre saoudien du Commerce et de l’Investissement, Khalid Al Falih.



D'après Le Soleil, la visite entre dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et le Royaume d’Arabie Saoudite. Ainsi, trois accords relatifs aux infrastructures, à l’énergie et à l’eau visant à renforcer les relations bilatérales entre Dakar et Riyad ont été signés.



L’autoroute Dakar – Tivaouane – St-Louis, une grande centrale électrique au cap des biches et une usine de dessalement sur la grande côte figurent parmi les grands projets visés à travers ces accords, informe les services de la Présidence de la République.

Mamadou Ndiaye