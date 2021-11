Coopération bilatérale : Le président Macky Sall en Mauritanie ce mardi.

Le Chef de l'État a quitté Dakar ce matin à destination de la capitale Mauritanienne. Le Président Macky Sall va se diriger d’abord à Rosso à 200 km de la capitale pour procéder à la pose de la première pierre du pont de Rosso, en compagnie de son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh el Ghazouani.



En effet, ce pont financé à hauteur de 55 milliards de francs CFA et qui devra être livré dans 30 mois, permettra aux deux pays de raffermir les liens de coopération économique et la circulation des personnes et des biens.