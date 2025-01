Corée du Sud : le président Yoon Suk Yeol a finalement été arrêté

Le Bureau d’enquête sud-coréen sur la corruption des hauts fonctionnaires (CIO) a annoncé mercredi que le président Yoon Suk Yeol avait été arrêté, dans le cadre de l'enquête sur sa tentative d'imposer la loi martiale dans le pays.



Un nouveau mandat d'arrêt avait été émis contre le président suspendu après une première tentative d'arrestation manquée le 3 janvier. Les gardes de la résidence présidentielle avaient ce jour-là fait barrage aux policiers.





Retranché dans sa résidence depuis plusieurs semaines, Yoon Suk Yeol a indiqué qu'il acceptait de se soumettre à l'enquête "pour éviter toute effusion de sang malheureuse", bien qu'il ne reconnaisse pas la légalité de celle-ci.





Les autorités sud-coréennes ont envoyé un millier d'agents de police tôt mercredi matin à la résidence présidentielle dans le district de Yongsan à Séoul. Ils n'ont cette fois-ci apparemment pas rencontré de résistance significative de la part des forces de sécurité présidentielles.



Aucun affrontement n'a été signalé, malgré la présence de partisans du président.



Yoon Suk Yeol a justifié l'imposition éphémère de la loi martiale le 3 décembre comme un acte légitime de gouvernance contre ce qu'il appelle les "forces antiétatiques". Il accuse l'opposition d'utiliser sa majorité législative pour contrecarrer son programme. Il a également qualifié l'opposition de "sympathisants de la Corée du Nord".



Le Bureau d’enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires mène une enquête conjointe avec la police et l'armée pour déterminer si la déclaration de loi martiale de Yoon Suk Yeol équivaut à une tentative de rébellion.



Ce dernier bénéficie d'un privilège accordé aux présidents sud-coréens, qui lui confère l'immunité contre les poursuites pénales. Mais cette immunité ne s'étend pas aux infractions et allégations graves, telles que la rébellion ou la trahison.



L'imposition de la loi martiale a été de courte durée, puisqu'elle n'a duré que six heures avant d'être annulée. Yoon Suk Yeol a été destitué par le Parlement le 14 décembre, mais la destitution doit désormais être validée par la Cour constitutionnelle.



Le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur ont eux déjà démissionné.