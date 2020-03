Coronavirus- ​L'Italie paie le plus lourd tribut avec pratiquement 3 000 morts

Dakarposte vous file la der des ders en Italie! A Rome, les autorités s'inquiètent car le pays pourrait compter prochainement plus de morts qu'en Chine, alors que le "pic" de l'épidémie ne semble pas encore atteint.

Le nombre de morts dans la péninsule, 2 978 selon les derniers chiffres, risque de faire de l'Italie dès jeudi le pays ayant dénombré le plus de décès, devant la Chine (3 245 morts). La population italienne est en moyenne plus âgée, ce qui peut être un facteur important, mais pas exclusif.