Coronavirus : 218 000 cas à travers le monde, 372 morts en France

A ce jour, le Coronavirus a affecté au total 218 000 personnes à travers le monde. Des chiffres qui ne cessent de grimper chaque jour avec de nouvelles infections et de nouveaux décès. A la date du 19 mars, l'Italie totalise 3405 décès, dépassant le record jusqu’ici battu par la Chine avec 3245 morts, 1284 morts pour l'Iran et 767 pour l'Espagne. En France, on dénombre à ce jour 372 morts et 10.995 personnes infectées.