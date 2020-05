Coronavirus : 34 Cas Communautaires À Guédiawaye

La situation du Coronavirus à Guédiawaye est devenue inquiétante avec la multiplication des cas issus de la transmission communautaire.



En effet, sur les 147 cas enregistrés dans ce département depuis le début de la pandémie, 34 sont issus de la transmission communautaire. Il y a certes 47 guéris, mais la ville du maire Aliou SALL a enregistré hier 9 nouveaux cas. Le respect des gestes barrières doit être de mise, selon les autorités médicales et préfectorales.



D’ailleurs, une caravane de sensibilisation est prévue à cet effet, ce samedi, avec la présence du Gouverneur de la région de Dakar Al Hassan SALL.. Une campagne pour aussi sensibiliser contre toute forme de stigmatisation. A ce sujet, Gouverneur de la région de Dakar.



« Les personnes décédées de la Covid ne sont aucunement un danger pour la communauté et que toutes les mesures sanitaires sont prises avant que la personne décédée de la Covid ou d’une tout autre pathologie, ne soit mise sous terre. Cela n’est pas sénégalais, cela n’est pas musulman, et cela n’est pas également solidarité parc que chez nous ce qu’on nous enseigne, dès le bas âge, c’est la solidarité, le respect également du défunt. Ce que nous connaissons c’est la Teranga sénégalaise mais pas la stigmatisation inutile qui ne fait que retarder la lutte entamée depuis le début pour vaincre la Covid-19 », observait le gouverneur de Dakar.